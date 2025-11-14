Kınık Cumhuriyet Meydanı Projesinde Sona Gelindi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kınık Cumhuriyet Meydanı Projesinde Sona Gelindi

14.11.2025 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kınık Cumhuriyet Meydanı projesi ile ilçenin görünümünü ve sosyal yapısını değiştirerek, çağdaş bir kamusal yaşam alanı oluşturmayı hedefliyor. Proje, halkın katılımı ile şekillendi.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentlilerin görüşünü alarak ortaya çıkardığı Kınık Cumhuriyet Meydanı projesinde sona gelindi. İzmir Planlama Ajansı (İZPA), Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ve Kınık Belediyesi tarafından yapılan Vatandaş Tasarım Bilimi Uygulaması standında alınan görüşlerle ortaya çıkan proje ile ilçenin çehresini değiştirilmesi hedefleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Kınık Cumhuriyet Meydanı ve Çevresi Düzenleme Projesi, ilçenin çevresel ve mekansal ihtiyaçlarını yeniden yorumlayarak, Kınık'ın kalbinde çağdaş bir kamusal yaşam alanı oluşturmayı amaçlıyor. Proje; toplumsal buluşmayı teşvik eden, her yaş ve kesimden kullanıcının güvenle ve konforla vakit geçirebileceği, erişilebilir ve sürdürülebilir bir mekan olarak tasarlandı. Proje kapsamında mevcut meydan alanı tamamen yenilenecek.

Tasarım birlik içinde belirlendi

Proje, tasarım aşamasının ilk adımlarından itibaren vatandaşlar ve yerel yönetimle doğrudan iletişim kurularak şekillendi. İzmir Planlama Ajansı (İZPA), İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ve Kınık Belediyesi ile birlikte düzenlenen Vatandaş Tasarım Bilimi (VTB) Atölyesi, halkın görüş ve önerilerini bilimsel yöntemlerle toplayan ve bunları tasarım kararlarına dönüştüren yenilikçi bir katılım aracı oldu. İlçe sakinlerinin meydandan beklentileri, kullanım alışkanlıkları ve mekansal ihtiyaçları analiz edilerek tasarımın ana kurgusu oluşturuldu. Bu yaklaşım sayesinde Kınık Cumhuriyet Meydanı, yalnızca kullanıcılar için tasarlanan değil, kullanıcılarla birlikte tasarlanan bir proje kimliğine kavuştu.

Sosyal etkileşimi güçlendirecek

Yeni meydan düzenlemesinde; sürdürülebilir, bakımı kolay ve yerel iklim koşullarına uyumlu bitkisel peyzaj ilkeleri yer alacak. Kınık'ın iklimine uygun, düşük su tüketen yerel bitki türleri tercih edilerek hem estetik hem de ekolojik bir denge kurulacak.

Geniş gölgelikli ağaçlar, kullanıcı konforunu artırırken aynı zamanda mikro-iklimi düzenleyici rol üstlenecek. Proje kapsamında tüm meydan ve yaya bağlantıları ile mevcut Madenci Parkı alanı yenilenecek. Yeni bir çocuk oyun alanı oluşturulacak. Ayrıca spor alanı ve yürüyüş yolları tasarlanarak meydanın aktif kullanımı desteklenecek. Kınık Cumhuriyet Meydanı, her yaş grubuna hitap eden, günün her saatinde yaşayan bir meydan olacak. Kullanıcı konforunu artırmak amacıyla gölgelikli oturma elemanları ve dinlenme alanları bulunacak.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı, Yerel Haberler, Kınık, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kınık Cumhuriyet Meydanı Projesinde Sona Gelindi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Türkiye’de İlk durağı bakın neresi oldu KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Türkiye'de! İlk durağı bakın neresi oldu
Google’da bile çıkmıyor 35 yıldır arayanlar var, 2 arkadaş “bulunmaz“ denileni de buldu Google'da bile çıkmıyor! 35 yıldır arayanlar var, 2 arkadaş "bulunmaz" denileni de buldu
Türkiye 20 şehidine ağlarken belediye başkanı halaya durdu Türkiye 20 şehidine ağlarken belediye başkanı halaya durdu
Güney Kore’de pazar yerinde dehşet, araç kalabalığın arasına daldı Güney Kore'de pazar yerinde dehşet, araç kalabalığın arasına daldı
İstanbul trafiğinde kritik düzenleme 84 noktada hız limitleri değişiyor İstanbul trafiğinde kritik düzenleme! 84 noktada hız limitleri değişiyor
Türkiye-Bulgaristan maçının hakemi belli oldu Türkiye-Bulgaristan maçının hakemi belli oldu

10:01
Neye uğradığını şaşırdı Ronaldo’ya tarihi kırmızı kart
Neye uğradığını şaşırdı! Ronaldo'ya tarihi kırmızı kart
09:57
Tehlikeyi sezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında partilileri uyardı
Tehlikeyi sezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında partilileri uyardı
09:55
Kumpir ve midye faciasında tablo ağırlaşıyor Anne de hayatını kaybetti
Kumpir ve midye faciasında tablo ağırlaşıyor! Anne de hayatını kaybetti
09:41
Investco Holding’in 20 grup şirketine kayyum atandı
Investco Holding'in 20 grup şirketine kayyum atandı
09:35
Pusuya yattı bekliyor Mourinho Süper Lig devinin yıldızını alacak
Pusuya yattı bekliyor! Mourinho Süper Lig devinin yıldızını alacak
09:10
20 şehidimiz için Mürted Komutanlığı’nda tören düzenlendi
20 şehidimiz için Mürted Komutanlığı'nda tören düzenlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2025 10:20:49. #.0.4#
SON DAKİKA: Kınık Cumhuriyet Meydanı Projesinde Sona Gelindi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.