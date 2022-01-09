Üye Girişi
Kıraathanede kumara polis baskını - Son Dakika

Kıraathanede kumara polis baskını

09.01.2022 11:15
Kıraathanede kumara polis baskını

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda yapılan denetimlerde 4 kişi kumar oynarken yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda yapılan denetimlerde 4 kişi kumar oynarken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli Turan Mahallesi'nde faaliyet gösteren T. Y. (40) isimli şahsa ait kıraathanede, asayiş ekiplerince yapılan çalışmada kumar oynayan 4 kişi suçüstü yakalandı. Masa üzerinde bulunan 3 bin 800 TL para ve kumar oynanan oyun kağıdı ve oyunda kullanılan malzemeler ele geçirildi. Dört şahsa kumar oynamaktan idari işlem yapılarak işyeri sahibi hakkında adli işlem yapıldı. - AYDIN

YORUMLAR
500

Nazilli, oyunlar, Asayiş, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kıraathanede kumara polis baskını - Son Dakika


Ali Babacan'dan "Zamanında niye konuşmadın?" eleştirilerine yanıt: Bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım Ali Babacan'dan "Zamanında niye konuşmadın?" eleştirilerine yanıt: Bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım         
10:55
Arda Turan dünya basınında: Birkaç ekstra kiloyla futbola geri döndü! Arda Turan dünya basınında: Birkaç ekstra kiloyla futbola geri döndü!         
10:36
Kucağında ağlayan çocuğunu umursamadan karısına kurşun yağdırdı Kucağında ağlayan çocuğunu umursamadan karısına kurşun yağdırdı         
10:13
Hain saldırıda şehit düşen 3 askerin naaşı, törenle memleketlerine gönderildi Hain saldırıda şehit düşen 3 askerin naaşı, törenle memleketlerine gönderildi         
09:14
Rizelinin başına gelenler arkadaşlarını hayrete düşürdü! Yaslandığı merdiven boşluğuna kafası sıkıştı Rizelinin başına gelenler arkadaşlarını hayrete düşürdü! Yaslandığı merdiven boşluğuna kafası sıkıştı         
09:00
Marmaris'te görülmemiş dolu yağışı! Şiddeti kaldırım taşlarını söktü, sokağa inenler gözlerine inanamadı Marmaris'te görülmemiş dolu yağışı! Şiddeti kaldırım taşlarını söktü, sokağa inenler gözlerine inanamadı         
08:54
Kazakistan'da yakalanan protestocular arasında çok sayıda yabancı uyruklu kişi tespit edildi Kazakistan'da yakalanan protestocular arasında çok sayıda yabancı uyruklu kişi tespit edildi         
07:58
Kılıçdaroğlu'nun desteğini beklediği Mustafa Şentop, canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi Kılıçdaroğlu'nun desteğini beklediği Mustafa Şentop, canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi         
01:20
Emre Belözoğlu'nun Alanya'da yüzü gülmüyor Emre Belözoğlu'nun Alanya'da yüzü gülmüyor         
18:49
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım         
17:32
Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri         
16:22
Ciciş Esra Ersoy, iç çamaşırına 9 bin TL ödeyince zamlı fiyatlara isyan etti Ciciş Esra Ersoy, iç çamaşırına 9 bin TL ödeyince zamlı fiyatlara isyan etti         
16:05
Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne? Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne?         
15:02
Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım         
11:54
Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti         
10:31
Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim         
09:35
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur         
07:54

Son Dakika Haberleri
00:01 Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın performansı Fatih Altaylı'yı şaşırttı
23:15 Son Dakika: 3 şehidin kanı yerde kalmadı! PKK hedefleri vuruldu, 12 terörist etkisiz hale getirildi
22:56 Kılıçdaroğlu ile Bakan Karaismailoğlu arasında canlı yayında hararetli tartışma
22:38 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim açıklaması: Önümüzdeki Eylül ayında seçim bekliyorum
22:14 Burak Elmas, Fatih Terim'le yolları neden ayırmıyor?
21:56 Kemal Kılıçdaroğlu: Amacım mülakata dikkat çekmekti, kapı açık olsa da girmeyecektim
21:54 Brezilya'da devasa kaya parçası turist teknesinin üzerine düştü
21:07 Taraftarın tepki gösterdiği Terim'den hayrete düşüren davranış
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakan Karaismailoğlu ile ilginç diyaloğu dikkat çekti
20:53 Galatasaray, evinde Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2022 11:21:27. #1.11#
SON DAKİKA: Kıraathanede kumara polis baskını - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement