Kiralık araçla hırsızlık yapan 3 kişi jandarmaya yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kiralık araçla hırsızlık yapan 3 kişi jandarmaya yakalandı - Son Dakika

Kiralık araçla hırsızlık yapan 3 kişi jandarmaya yakalandı

6 saat önce

İzmir'in Aliağa ve Foça ilçelerinde iş makinaları ve kamyonlardan akü ve mazot çaldığı iddia edilen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kiralık araçla hırsızlık yapan 3 kişi jandarmaya yakalandı, System.String[]

İzmir'in Aliağa ve Foça ilçelerinde iş makinaları ve kamyonlardan akü ve mazot çaldığı iddia edilen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Bozköy Mahallesi'nde O.S. isimli şahsa ait iş makinasının aküsü ile 120 litre mazot; Foça İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Kazımdirik Mahallesi'nde ise Foça Belediyesi'ne ait kamyonların 4 adet aküsünün çalındığı bilgisi üzerine ekipler çalışma başlattı. Jandarma ekipleri güvenlik kameraları ve PTS kayıtlarının incelenmesi sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştirdiği düşünülen M.A., C.K. ve C.P. isimli şahısların olayı 35 HC 5341 plakalı kiralık araç ile gerçekleştirdiklerini tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için yapılan çalışma sonucu ekipler, 1 Ocak tarihinde şüpheli şahısların çaldıkları aküyü Aliağa Oto Sanayi'de satacakları esnada şüphelileri suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan sorguda suçlarını itiraf ettikleri öğrenildi. Şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü belirtildi.


Öte yandan ele geçirilen aküler ve mazot, olayın mağduru olan şahıs ile Foça Belediyesi yetkililerine teslim edildi. - İZMİR

Aliağa, İzmir, Foça, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 06:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

1 çocuk annesi kadın, evlilik vaadiyle 95 bin lira dolandırıldı
Türkiye'ye 'Supercharger'lar geliyor: Tesla 10 ayrı noktada hızlı şarj istasyonu kuracak Boşandığı eşinin başka biriyle yaşadığını öğrenen kadın dehşet saçtı! 1 ölü, 1 yaralı Türkiye'de bir günde soba nedeniyle 5 kişi öldü! Renksiz, tatsız, kokusuz ölüm

Son Dakika Haberleri
01:13 Kahramanmaraş'ta kumar operasyonu - Son Dakika Haber
01:12 Motosiklet taksiye çarptı: 1 yaralı - Son Dakika Haber
01:11 Arnavutköy ormanlık alanda dehşet: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika Haber
01:10 Hayvan hırsızı 4 kişi tutuklandı - Son Dakika Haber
01:03 TEM'de trafik kazası: 2'si ağır 3 yaralı - Son Dakika Haber
00:51 Aralarına aldıkları kadını defalarca taciz ettiler! Görüntüler sosyal medya gündemine bomba gibi düştü - Son Dakika Haber
00:32 Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran ile ABD arasında İsviçre üzerinden karşılıklı mesaj trafiği yaşandı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2020 01:23:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kiralık araçla hırsızlık yapan 3 kişi jandarmaya yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]