Kiralık bisikletlere zarar veren şahıslar güvenlik kamerasına yakalandı - Son Dakika

Kiralık bisikletlere zarar veren şahıslar güvenlik kamerasına yakalandı

Kocaeli'de kent içi ulaşımda kullanılan bisikletlere zarar veren şahıslar güvenlik kameralarına yakalandı.

Kocaeli'de kent içi ulaşımda kullanılan bisikletlere zarar veren şahıslar güvenlik kameralarına yakalandı. Bisikletlere ve park yerlerine zarar veren şahıslar hakkında yasal işlem başlatılacağı açıklandı.

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Kocaeli'de 2014 yılın Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete koyulan, kent içi toplu ulaşıma alternatif ulaşım hizmeti sağlayan akıllı bisikletlere zarar veren şahıslar kameralara yakalandı. 12 ilçede hizmete sunulan ve vatandaşların sıklıkla kullandığı bisikletlere zarar veren şahısların görüntüleri pes dedirtti. Güvenlik kamaralarına yansıyan görüntülerde, İzmit Alikahya ve Sanayi Mahallesi'ndeki bir AVM önünde, akıllı bisikletlerin yanına gelen şahısların, bisikletlere ve bisikletlerin bağlı olduğu sisteme zarar verme anları görünüyor.

Görüntülerin devamında bisikletlerin yanına gelen kimliği belirsiz şahıslar, bisikletleri kiralamak için kullanılan akıllı ekranları eliyle kırarak bisikleti zorla almaya çalışıyor. Bisikleti almayı başaramayan şahıs, bisikleti yere vurarak bisiklet ve üniteye ciddi şekilde zarar veriyor. Bir diğer şahıs ise Alikahya'da bisikleti kiralayarak gezen gençler, yol ortasına bisikleti atarak uzaklaşıyor. Hareket eden bisiklet ise cadde üzerinde park halindeki araca çarparak durabiliyor. Çarpma sonrası bisiklette ve araçta ciddi zarar oluşuyor.

Bisikletlere zarar veren şahısların görüntülerle belirlenmesi ve cezalandırılmaları konusunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yasal işlem başlatılacağı açıklandı.

(İHA)

Alikahya, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 13:07 Kaynak: İHA

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