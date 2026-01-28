Kirazlıyayla'da Atık Havuzu Çöktü - Son Dakika
Kirazlıyayla'da Atık Havuzu Çöktü

28.01.2026 21:43
İYİ Parti Milletvekili Toktaş, atık havuzunun çökmesiyle bölgenin tarım ve halk sağlığının riskte olduğunu belirtti.

(BURSA) - İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Kirazlıyayla Mahallesi'nde bulunan çinko, kurşun ve bakır zenginleştirme tesisine ait atık havuzunun çöktüğünü belirterek, ilçe halkının ve tarımının risk altında olduğunu söyledi.

Toktaş, yaptığı açıklamada,"Yenişehir Kirazlıyayla'da korkulan oldu! Yapılmaması konusunda geçmişte ciddi mücadele verdiğimiz Kirazlıyayla Çinko, Kurşun ve Bakır Zenginleştirme Tesisi atık havuzu çöktü. Binlerce ton kimyasal ve ağır metal toprağa ve suya karıştı. Tüm uyarılarımıza ve hukuk mücadelemize rağmen faaliyetleri devam eden işletme yüzünden Yenişehir tarımı ve halkı büyük risk altında maalesef. Hemşehrilerimiz adına sonuna kadar sürecin takipçisi olacağız." dedi.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

