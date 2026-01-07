Kırcaali'de Şiddetli Yağışlar Sel Getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kırcaali'de Şiddetli Yağışlar Sel Getirdi

Kırcaali\'de Şiddetli Yağışlar Sel Getirdi
07.01.2026 21:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Koşukavak'ta yağışlar nehirleri taşırdı, 26 yerde olağanüstü hal ilan edildi. Eğitime ara verildi.

Bulgaristan'ın güneyinde Kırcaali iline bağlı Koşukavak (Krumovgrad) kentinde şiddetli yağışlar sele neden oldu.

Koşukavak'ta son 24 saatte etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Krumovitsa Nehri taşma noktasında geldi, 26 yerleşim yerinde "olağanüstü hal" ilan edildi.

Basına açıklamada bulunan Koşukavak Belediye Başkanı Sebihan Mehmed, bir gecede şehirde metrekareye 108 litre yağmur düştüğünü belirtti.

Son 24 saat içinde çok sayıda heyelan meydana geldiğini aktaran Mehmed, "Bölgedeki Grivka köyünde sel meydana geldi. Nehir taştı ve bir köprüyü yıktı. Ayrıca bölgede 13 metre uzunluğunda bir yol tamamen yok oldu. Bölge genelinde nehirlerin su seviyesi yükseldi ve tarım arazileri sular altında kaldı." dedi.

Mehmed, şehir merkezindeki pompa istasyonlarının da sular altında kaldığını ve bu durumun yarından itibaren içme suyunun kullanılamaz hale gelmesine yol açabileceğini vurgulayarak, "Tüm kriz ekibi görev başında, belediyedeki nöbetçi ekipler hazır, köy muhtarları uyarıldı ve onlarla sürekli iletişim halindeyiz." diye konuştu.

Şu an için mağdur durumda olan kimsenin bulunmadığını kaydeden Mehmed, yağışların gelecek günlerde de süreceğini ve bu sebeple yarın eğitime 1 gün süreyle ara verileceğini ifade etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Bulgaristan, Hava Durumu, Acil Durum, Kırcaali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırcaali'de Şiddetli Yağışlar Sel Getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk yatırımcı böyle mağdur oldu İşte coinleri saniyeler içinde buhar eden yöntem Türk yatırımcı böyle mağdur oldu! İşte coinleri saniyeler içinde buhar eden yöntem
Vali Köşger: Adana’da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994’ten 7 bin 988’e geriledi Vali Köşger: Adana'da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994'ten 7 bin 988'e geriledi
Traktörünün plakası başına bela oldu Ceza üstüne ceza yağıyor Traktörünün plakası başına bela oldu! Ceza üstüne ceza yağıyor
Maduro’nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez “ajan“ iddialarına ateş püskürdü Maduro'nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez "ajan" iddialarına ateş püskürdü
İrfan Can Eğribayat’ın yeni takımı belli oldu İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oldu
Hayatından endişe edildi, cezaevinde olduğu ortaya çıktı Hayatından endişe edildi, cezaevinde olduğu ortaya çıktı

23:18
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
23:07
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
22:20
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti
21:41
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi’yi İstanbul’a getiriyor
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'yi İstanbul'a getiriyor
21:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
19:14
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 00:44:30. #7.11#
SON DAKİKA: Kırcaali'de Şiddetli Yağışlar Sel Getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.