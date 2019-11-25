Son Dakika Haberleri: Kırgız belediye başkanlarından Başkan Yüce'ye ziyaret
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Kırgız belediye başkanlarından Başkan Yüce'ye ziyaret

6 saat önce

Türk Belediyeler Birliği programı kapsamında Kırgızistan'dan gelen belediye başkanları, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi ziyaret etti.

Kırgız belediye başkanlarından Başkan Yüce'ye ziyaret, System.String[]

Türk Belediyeler Birliği programı kapsamında Kırgızistan'dan gelen belediye başkanları, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi ziyaret etti.

Sakarya'da çeşitli programlara katılmak üzere gelen Kırgızistanlı belediye başkanları, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde mehter gösterisiyle karşılandı.

Başkan Yüce, misafirlerine Sakarya hakkında bilgi verdi.

Kırgızistan, Ekrem Yüce, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:44 Kaynak: AA
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