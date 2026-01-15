Kırgızistan 6. Dünya Göçebe Oyunları'na Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kırgızistan 6. Dünya Göçebe Oyunları'na Ev Sahipliği Yapacak

Kırgızistan 6. Dünya Göçebe Oyunları\'na Ev Sahipliği Yapacak
15.01.2026 16:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oyunlar, 31 Ağustos - 6 Eylül 2026 tarihlerinde Kırgızistan'da gerçekleşecek. 100'den fazla ülke katılacak.

Kırgızistan Beden Eğitimi ve Spor Devlet Ajansı Müdürü Kazıbek Moldajiyev, 6. Dünya Göçebe Oyunları'nın bu yıl Kırgızistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

Moldajiyev düzenlediği basın toplantısında, oyunların hazırlık süreci, yeri, tarihleri ve kapsamına ilişkin detayları paylaştı.

Açılış Bişkek'te, müsabakalar Çolpon-Ata'da

Oyunların 31 Ağustos - 6 Eylül 2026 tarihlerinde "Güçte birlik, ruhta birlik" sloganıyla yapılacağını belirten Moldajiyev, resmi açılış töreninin 31 Ağustos'ta Kırgızistan'ın bağımsızlık yıl dönümünde, başkentte inşaatı süren 51 bin kapasiteli Bişkek Arena Stadı'nda yapılacağını söyledi.

Müsabakaların ise 2 Eylül itibarıyla Issık Göl kıyısındaki Çolpon-Ata şehrinde devam edeceğini kaydeden Moldajiyev, kapanış törenine de yine bu şehrin ev sahipliği yapacağını aktardı.

100'den fazla ülke ve 3 bin sporcu hedefleniyor

Dünya Göçebe Oyunları'na ilginin her geçen yıl arttığını vurgulayan Moldajiyev, katılım verilerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"2014'te 19 olan katılımcı ülke sayısı, 2024'te 89'a yükseldi. Bu yıl altıncısını düzenleyeceğimiz oyunlara 100'den fazla ülkeden 3 binin üzerinde sporcunun katılımını hedefliyoruz. Başta atlı sporlar olmak üzere toplam 43 geleneksel spor dalında müsabakalar gerçekleştirilecek."

Oyunların formatını Kırgızistan şekillendirecek

Kırgızistan'ın geçen yıl "Dünya Göçebe Oyunları" markasının resmi sahibi olarak tescillendiğini hatırlatan Moldajiyev, "Bu statüyle Kırgızistan, oyunların formatını, kurallarını ve konseptini belirleme hakkı ile sorumluluğunu üstlenmiş durumdadır." değerlendirmesinde bulundu.

"Geleneksel sporların olimpiyatı" olarak nitelendirilen ve iki yılda bir düzenlenen oyunların ilk üçü Kırgızistan'da (Çolpon-Ata-2014, 2016, 2018), dördüncüsü Türkiye'de (İznik-2022) ve beşincisi Kazakistan'da (Astana-2024) yapılmıştı.

Kaynak: AA

Dünya Göçebe Oyunları, Yerel Yönetim, Kırgızistan, Güncel, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırgızistan 6. Dünya Göçebe Oyunları'na Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu: Suriye’deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır Davutoğlu: Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır
Ne et ne tavuk ne de sucuk Bu döner bembeyaz Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner bembeyaz
Bilal Erdoğan’dan çarpıcı sözler: Gündemimi haber akışının belirlemesine izin vermiyorum Bilal Erdoğan'dan çarpıcı sözler: Gündemimi haber akışının belirlemesine izin vermiyorum
Lindsay Graham’dan Türkiye’ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın Lindsay Graham'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın
Amine Harit’ten sürpriz itiraf: Galatasaray beni istedi Amine Harit'ten sürpriz itiraf: Galatasaray beni istedi
Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler

15:57
Cenk Tosun’un Fenerbahçe macerası bitti
Cenk Tosun'un Fenerbahçe macerası bitti
15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
15:48
Ufuk Özkan’dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Ufuk Özkan'dan kötü haber: Durumu çok ciddi
15:38
Savcılıkta Derya Çayırgan’ın yanıt veremediği soru: ’’Hatırlamıyorum’’ dedi
Savcılıkta Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru: ''Hatırlamıyorum'' dedi
14:34
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
14:08
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan’ın ilk ifadesi
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 16:38:59. #7.11#
SON DAKİKA: Kırgızistan 6. Dünya Göçebe Oyunları'na Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.