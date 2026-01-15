Kırgızistan 6. Dünya Göçebe Oyunları\'na Ev Sahipliği Yapacak

Kırgızistan Beden Eğitimi ve Spor Devlet Ajansı Müdürü Kazıbek Moldajiyev, 6. Dünya Göçebe Oyunları'nın bu yıl Kırgızistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

Moldajiyev düzenlediği basın toplantısında, oyunların hazırlık süreci, yeri, tarihleri ve kapsamına ilişkin detayları paylaştı.

Açılış Bişkek'te, müsabakalar Çolpon-Ata'da

Oyunların 31 Ağustos - 6 Eylül 2026 tarihlerinde "Güçte birlik, ruhta birlik" sloganıyla yapılacağını belirten Moldajiyev, resmi açılış töreninin 31 Ağustos'ta Kırgızistan'ın bağımsızlık yıl dönümünde, başkentte inşaatı süren 51 bin kapasiteli Bişkek Arena Stadı'nda yapılacağını söyledi.

Müsabakaların ise 2 Eylül itibarıyla Issık Göl kıyısındaki Çolpon-Ata şehrinde devam edeceğini kaydeden Moldajiyev, kapanış törenine de yine bu şehrin ev sahipliği yapacağını aktardı.

100'den fazla ülke ve 3 bin sporcu hedefleniyor

Dünya Göçebe Oyunları'na ilginin her geçen yıl arttığını vurgulayan Moldajiyev, katılım verilerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"2014'te 19 olan katılımcı ülke sayısı, 2024'te 89'a yükseldi. Bu yıl altıncısını düzenleyeceğimiz oyunlara 100'den fazla ülkeden 3 binin üzerinde sporcunun katılımını hedefliyoruz. Başta atlı sporlar olmak üzere toplam 43 geleneksel spor dalında müsabakalar gerçekleştirilecek."

Oyunların formatını Kırgızistan şekillendirecek

Kırgızistan'ın geçen yıl "Dünya Göçebe Oyunları" markasının resmi sahibi olarak tescillendiğini hatırlatan Moldajiyev, "Bu statüyle Kırgızistan, oyunların formatını, kurallarını ve konseptini belirleme hakkı ile sorumluluğunu üstlenmiş durumdadır." değerlendirmesinde bulundu.

"Geleneksel sporların olimpiyatı" olarak nitelendirilen ve iki yılda bir düzenlenen oyunların ilk üçü Kırgızistan'da (Çolpon-Ata-2014, 2016, 2018), dördüncüsü Türkiye'de (İznik-2022) ve beşincisi Kazakistan'da (Astana-2024) yapılmıştı.