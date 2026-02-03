Kırgızistan, ABD Şirketleriyle Yatırım Görüşmesi Yaptı

Kırgızistan hükümet yetkilileri, Amerikalı 32 şirketinin temsilcisi ile bir araya gelerek yeni yatırım fırsatlarını masaya yatırdı.

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Birinci Başkan Yardımcısı Daniyar Amangeldiev, Kırgızistan Doğal Kaynaklar Ekoloji ve Teknik Denetim Bakanı Meder Maşiyev, Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Bakıt Sıdıkov ve Ulusal Yatırım Ajansı Başkanı Ravşanbek Sabirov, başkent Bişkek'te ABD merkezli GE Healthcare, Pfizer, Abbott, Nasdaq, StoneX, Cove Kaz Capital Group, Mooney Group, Equion Group, All American Rail Group, Pangea-Global LLC ve Trans-Eurasian Gateway şirketlerinden 32 temsilci ile görüştü.

Amangeldiyev, toplantıda yaptığı konuşmada Amerikan şirketleriyle çalışmaya hazır olduklarını belirterek, bu diyaloğun teknolojik işbirliği ve uzun vadeli ekonomik ortaklıklar için sağlam bir temel oluşturacağını vurguladı.

Bir dizi işbirliği mutabakat zaptı imzalandı

Öte yandan, ABD-Kırgızistan İş Konseyi Başkanı Elena Son'un başkanlığındaki heyet, Kırgızistan Cumhurbaşkanlığına bağlı Ulusal Yatırım Ajansı'nı ziyaret etti.

Ulusal Yatırım Ajansı Başkanı Ravşanbek Sabirov, ABD heyeti ile yaptığı görüşmede, altyapı, teknolojik ve sosyal projelerin uygulanmasına ilişkin beklentiler ele alındı.

Sabirov, Orta Asya'nın yatırımcılar için giderek daha cazip bir istikrar adası haline geldiğini ifade ederek, "Orta Asya, iş dünyası için elverişli koşullar yaratan ve yatırımları çeken dünyadaki birçok bölgeden biri olarak giderek daha fazla kabul görmektedir." dedi.

Görüşmenin sonunda Sabirov, Equion Group, Pangea-Global LLC, Mooney Group, StrategEast, Nasdaq ve Valmont şirketlerinin temsilcileriyle işbirliği mutabakatı imzaladı.

ABD-Kırgızistan İş Konseyi Başkanı Elena Son, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırgızistan'a 32 şirketin temsilcisini getirdiklerini belirterek, Kırgız hükümetine destek için teşekkür etti.

B5+1 Forumu

Amerikan iş heyeti, Bişkek'teki temaslarının ardından yarın düzenlenecek olan ve Orta Asya ile ABD arasındaki ekonomik bağları güçlendirmeyi hedefleyen B5+1 Forumu'na katılacak.