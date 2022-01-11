Kırgızistan, Aksakal Konseyi toplantısının Kazakistan'da yapılmasını önerdi - Son Dakika

Kırgızistan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakal Konseyi toplantısının yakında Kazakistan'da yapılmasını önerdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev, TDT üye ve gözlemci devletleri dışişleri bakanlarının, Kazakistan'daki gelişmeleri değerlendirmek üzere çevrim içi yaptığı toplantıya katıldı.

Kırgızistan'ın 2022'nin ilk günlerinden beri komşu Kazakistan'daki son olayları yakından ve endişeyle takip ettiğini belirten Kazakbayev, Kazakistan'a her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Kazakbayev, Kazak tarafının başvurusu üzerine Kırgızistan'ın Kazakistan'a münhasıran stratejik noktaların korunması için deneyimli subay ve sözleşmeli askerden oluşan sınırlı bir birlik gönderdiğini anımsattı.

Kazakbayev, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakal Konseyi toplantısının yakında Kazakistan'da yapılmasını önerdi.