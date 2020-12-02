Kırgızistan Anayasa Odası, parlamentonun görev süresinin uzatılmasını öngören kanunun iptal istemini reddetti - Son Dakika

Kırgızistan Anayasa Odası, parlamentonun görev süresinin uzatılmasını öngören kanunun iptal istemini reddetti

02.12.2020 18:55
Kırgızistan Anayasa Odası, parlamentonun görev süresinin uzatılmasını öngören kanunun iptal istemini reddetti, System.String[]

Kırgızistan Yüksek Mahkemesi bünyesindeki Anayasa Odası, parlamento seçimlerinin ileri bir tarihe alınmasının ve mevcut parlamentonun görev süresinin uzatılmasının iptal edilmesi yönündeki talebi reddetti.

Kırgızistan Yüksek Mahkemesi bünyesindeki Anayasa Odası, parlamento seçimlerinin ileri bir tarihe alınmasının ve mevcut parlamentonun görev süresinin uzatılmasının iptal edilmesi yönündeki talebi reddetti.

Parlamento seçimlerinin anayasanın öngördüğü tarihte yapılmamasını ve mevcut parlamentonun yetki ve görev süresinin uzatılmasını öngören kanunların anayasaya aykırı olduğunu düşünen, mecliste sandalye sahibi olmayan Reforma Partisi Genel Başkanı Klara Sooronkulova ve iki gerçek kişi, Anayasa Odası'na başvurdu. Söz konusu talebi toplantısında ele alan Anayasa Odası Genel Kurulu, parlamento seçimlerinin anayasanın öngördüğü tarihte yapılmaması ile mevcut parlamentonun yetki ve görev süresini uzatılmasını öngören kanunların iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini reddetti.

Anayasa Odası Başkanı Karıbek Duyşeyev'in 1,5 saat okuduğu gerekçede, parlamentonun aldığı kararların anayasa ile çelişkili olmadığı vurgulandı.

Ekim'de görev süresi dolduğu iddia edilen mevcut parlamentonun, yeni parlamento toplanıncaya kadar vazifeyi sürdürme yetkisinin bulunduğu belirtilen gerekçede, ayrıca 5-6 Ekim 2020 tarihlerinde yaşanan kitlesel olayları dikkate alan parlamentonun, iptali istenen kanunları kabul etmek için duruma bağlı olarak gerekçesi bulunduğu kaydedildi.

Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılan genel seçimlerin sonuçlarını tanımayan 12 siyasi partinin taraftarları, düzenledikleri gösterinin ardından 5 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento binasını işgal ve talan etmişti.

Merkez Seçim Komisyonunun, 4 Ekim'de yapılan milletvekili seçim sonuçlarını iptal etmesinin ardından cumhurbaşkanı, başbakan ve meclis başkanı görevinden istifa etmişti.

Mevcut 6 siyasi partiden oluşan parlamento yetki ve görev süresini, anayasal reformu ve yeni parlamento seçimlerin yapılmasının ardından en geç 1 Haziran 2021'e kadar uzatmıştı.

Cumhurbaşkanlığı erken seçimleri 10 Ocak 2021'de yapılması kararlaştırılırken, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören yeni anayasa taslağı kamuoyunun tartışmasına açılmıştı.???????

Kırgızistan, Parlamento, Anayasa, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırgızistan Anayasa Odası, parlamentonun görev süresinin uzatılmasını öngören kanunun iptal istemini reddetti - Son Dakika


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