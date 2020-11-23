Kırgızistan'da af kararıyla 238 hükümlü cezaevinden çıktı - Son Dakika

Kırgızistan'da af kararıyla 238 hükümlü cezaevinden çıktı

23.11.2020 22:51
Kırgızistan'da af kararıyla 238 hükümlü cezaevinden çıktı, System.String[]

Kırgızistan'da Cumhurbaşkanlığı seçimine katılmak için Başbakanlık görevinden ayrılan Sadır Caparov'un imzaladığı af kararından 238 hükümlü yararlanarak cezaevinden çıktı.

Kırgızistan'da Cumhurbaşkanlığı seçimine katılmak için Başbakanlık görevinden ayrılan Sadır Caparov'un imzaladığı af kararından 238 hükümlü yararlanarak cezaevinden çıktı.

Caparov, başkent Bişkek'te katıldığı yerel bir televizyon kanalında ülkedeki siyasi ve ekonomik gelişmeler, Cumhurbaşkanlığı seçimleri, af kararı, anayasa değişikliği ile ilgili tartışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Af kararına ilişkin soru üzerine Caparov, ülkedeki cezaevlerinde çok sayıda suçsuz veya çok ufak suçlamalardan hüküm giymiş kişinin yattığına şahit olduğuna dikkati çekti.

Caparov, bugüne kadar 238 mahkumun af kararından yararlandığını belirterek, "Ben 1000 mahkumun yararlanmasını arzu ediyordum. Ancak ben 1 ay 10 gün başbakanlık koltuğunda oturdum. İktidara yeniden gelirsem bu konuyu gözden geçireceğim ve af kararını uygulamaya koyacağım. Komşu ülkelerin devlet başkanları da af kararları çıkarıyor. Buna trajedi gözü ile bakılmamalıdır. Eleştirenler olacak, biz yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Caparov, anayasa değişikliği tartışmalara ilişkin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemininden yana olduğunu ve siyasi baskılardan uzak ve demokrasiden yana kalacaklarını vurguladı.

Suç örgütleri ile bağlantısı olup olmadığı sorusuna Caparov, "1050 mahkumun yattığı cezaevinde kaldım. Cezaevinde sadece 50 mahkum kendisinin örgütle bağlı olduğunu ifade ediyordu. Benim onlarla hiçbir bağım ve ilişkim yoktu." yanıtını verdi.

Kırgızistan'da 4 Ekim 2020'de yapılan parlamento seçim sonuçların iptali için 5 Ekim'de düzenlenen gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından taraftarlarınca cezaevinden çıkarılan eski milletvekili Caparov, başbakanlık koltuğuna oturtulmuştu.

Caparov, bir protesto gösterisi sırasında valinin rehin alınmasını organize ettiği suçlamasıyla yaklaşık 3,5 yıl hapis yatmıştı.

Bir buçuk ay sonra yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmak için başbakanlık görevinden ayrılan Cumhurbaşkanı aday adayı Caparov, seçimleri için favori adaylar arasında en üst sıralarda gösteriliyor.

Başbakanlık, Kırgızistan, Anayasa, Bişkek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırgızistan'da af kararıyla 238 hükümlü cezaevinden çıktı - Son Dakika


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