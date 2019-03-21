Son Dakika Haberleri: Kırgızistan'da Nevruz Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Kırgızistan'da Nevruz Bayramı Coşkuyla Kutlandı

42 dakika önce

Kırgızistan'da birlik ve beraberliğin yanı sıra baharın gelişini simgeleyen Nevruz Bayramı coşku içinde kutlandı.

Kırgızistan'da Nevruz Bayramı Coşkuyla Kutlandı, System.String[]
Kırgızistan'da birlik ve beraberliğin yanı sıra baharın gelişini simgeleyen Nevruz Bayramı coşku içinde kutlandı.


Kültürel, sosyal ve sportif aktivitelerle kutlanan nevruz için en görkemli etkinlik, başkent Bişkek'teki ana meydanda yapıldı.

Folklor ekiplerinin sahne almasıyla başlayan etkinlikte yapılan gösterilerde, renkli görüntüler ortaya çıktı.

Etkinlikte, zorlu kış mevsiminin ardından baharı müjdeleyen güneşin doğması, tahılın toprağa bırakılması ve kadınların dualarıyla baharı karşılamasını konu alan oyun sahnelendi.

Meydanın ortasına dev kazanlarda nevruz sofralarının vazgeçilmezi "sümölök tatlısı" getirilerek konuklara ikram edildi.

Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ve Bişkek Belediye Başkanı Aziz Surakmatov, yaptıkları konuşmalar ile Nevruz Bayramı'nı kutladı.

Etkinlikler dans gösterileri, halk oyunları ve ünlü sanatçıların konserleriyle devam etti.

Nevruz dolayısıyla Kurmancan Datka Heykeli'nin bulunduğu yerleşkede büyükelçilikler kermesi düzenlendi.

Kırgızistan Halklar Asamblesi binası önünde, ülkedeki etnik gruplar yemek, edebiyat ve dans kültürlerini tanıttı.

Bişkek Hipodromu'ndaki at oyunlarına halk yoğun ilgi gösterdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:45 Kaynak: AA

Nevruz Bayramı, Kırgızistan, Güncel
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