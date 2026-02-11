Kırgızistan'da Siyasi İstikrar Vurgusu - Son Dakika
Kırgızistan'da Siyasi İstikrar Vurgusu

11.02.2026 12:06
Baysalov, Taşiyev'in barış çağrısını takdir ederken, kişisel ilişkilerin devlet işlerini etkilememesi gerektiğini ifade etti.

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Edil Baysalov, eski Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev'in barış ve istikrar çağrısını takdirle karşıladığını belirterek, "Hiçbir kişisel dostluk, önceki başarı ve gayriresmi anlaşma, Cumhurbaşkanının yeminine halel getiremez." açıklamasında bulundu.

Baysalov, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından dün görevden alınan Taşiyev'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bir dönemin beklenmedik şekilde kapanmasından üzüntü duyduğunu belirten Baysalov, "General Taşiyev'in barış ve istikrar çağrısını, her türlü yasa dışı eylemi reddetmesini takdir etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Caparov ile Taşiyev'in arasını açanlar eski siyasiler

Baysalov, Caparov ile Taşiyev'in arasını açan odakları "siyaseten iflas etmiş unsurlar" olarak nitelendirdi.

Caparov ile en yakın çalışma arkadaşı Taşiyev'in arasını açanların, kendi kişisel hedeflerinin peşinde koşan ve kişisel iktidar özlemleri olan eski siyasiler olduğunu belirten Baysalov, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Son aylarda, sorumsuz bazı unsurlar, halkın generalinin adının arkasına saklanarak kendilerinin tarih yazdıklarını hayal ettiler. Kendi kişisel hedeflerinin peşinde koşarak, onun (Taşiyev) adına konuşmaya başladılar. Sonuç olarak, tehlikeli bir belirsizlik ortaya çıktı. Toplumda sözde ikili iktidar, erken seçim ihtiyacı ve mevcut hükümetin gayrimeşruiyeti hakkında söylentiler dolaşmaya başladı. Caparov ile Taşiyev arasını açan ve ayrılık tohumları ekenler siyaseten iflas etmiş unsurlardır, bu provokatörler ve onların açık hırslarıydı. Bu, devlet için kabul edilemez. Güç, anayasal olarak tanımlanmış ve tek bir sorumluluk merkezinde toplanmış olmalıdır."

İstikrar ve anayasaya vurgu

Baysalov, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'un, devletin birliğini sağlamak, istikrarı korumak, anayasanın üstünlüğünü güvence altına almak ve her türlü iktidar gasbını önlemek için Kırgızistan halkına ve anayasasına yemin ettiğini belirterek "Hiçbir kişisel dostluk, önceki başarı ve gayriresmi anlaşma, Cumhurbaşkanının yeminine halel getiremez." dedi.

Geçmişte yaşanan ve ciddi hükümet kararlarının kişisel dostluk tartışmalarına veya duygusal yorumlara indirgenmesine yol açan hataların tekrarlanmaması gerektiğini vurgulayan Baysalov, "Olgun bir siyasi toplum olarak, en önemli devlet meselelerinin tartışmasını iki kişinin kişisel ilişkilerine indirgememize artık izin vermemeliyiz." ifadesini kullandı.

"Hukuk devleti kimliğini korumak için kurumsal dengesizliğe son verilmeliydi"

Baysalov, yönetimde son dönemde bir dengesizliğin ortaya çıktığını belirterek güvenlik kurumlarına yönelik eleştirilerini şu sözlerle sürdürdü:

"Güvenlik kurumlarındaki aşırı güç yoğunlaşması, bazı görevlilerin hukuku çiğneyip yetkilerini aşarak toplumda baskı ve korku ortamı yaratmasına yol açmıştır. Bu konu, sivil toplum, iş dünyası ve gençlerin haklı olarak eleştirilerine neden olmaya başladı. Kırgızistan'ın hukuk devleti kimliğini korumak için bu kurumsal dengesizliğe son verilmeliydi. Her kurum anayasal sınırları içinde faaliyet göstermelidir. Hiçbir kişisel dostluk veya geçmiş başarı, anayasal yemine halel getiremez."

Kırgızistan'ın bağımsızlığının 35. yıl dönümü ve Ocak 2027'de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde istikrarın önemli olduğunu vurgulayan Baysalov, halkı Cumhurbaşkanı Caparov etrafında kenetlenmeye çağırdı.

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, 10 Şubat 2026'da imzaladığı kararname ile ülkenin en etkili isimlerinden biri olan Kamçıbek Taşiyev'i görevden almış, yerine vekaleten Cumgalbek Şabdanbekov'u atamıştı.

Kaynak: AA

Komşu ülkede kaydedilen görüntü dünya gündemine bomba gibi düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları ilk kez duyurdu Depremzedelere faizsiz ev fırsatı
Mustafa Çiftçi, Erzurum’dan Ankara’ya tarifeli uçakla geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arabistan ile imzalanan anlaşmanın detayını açıkladı İşte yatırım yapılacak 2 il
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’i ağlatan sözler
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan’ın ölüm nedeni belli oldu
