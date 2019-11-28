Kırgızistan'dan gelen heyet SASKİ'nin projelerini inceledi

TDBB Kırgızistan Üye Belediyeler Bilgi ve Tecrübe Paylaşım Programı kapsamında Kırgızistan'dan gelen heyet SASKİ tarafından hayata geçirilen ilklerin projelerini ziyaret ederek yerinde inceledi.



Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından şehre kazandırılan hizmetler yerli ve yabancı misafirlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu doğrultuda Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Kırgızistan Üye Belediyeler Bilgi ve Tecrübe Paylaşım Programı kapsamında Kırgızistan'dan gelen heyet ADASU HES, Hızırilyas Su Yönetim Merkezi ve Hızırilyas HES'i ziyaret etti.



SASKİ Genel Müdürü Dr. İlyas Demirci, Genel Müdür Yardımcıları Sebahattin Belik, Sezar Ercan ve Dr. Recep Kılıç'ın eşlik ettiği heyette Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Temsilcisi Mirbek Kozhoev, Hükümet İdaresi Temsilcisi Kamchybek Kusakov, Yerel Yönetimler ve Etnik İlişkiler Devlet Ajansı Temsilcisi Murzaibragim Zheenbekov, Oş Belediye Başkan Yardımcısı Asylbek Topchubaev ve Kırgızistan'dan belediye başkanları yer aldı. Yatırımları ilgiyle inceleyen ziyaretçilere Türkiye'de yerel yönetimler tarafından inşa edilen ADASU HES'in şehre ve ülkeye kattığı katma değer, Hızırilyas Su Yönetim Merkezi'nde gerçekleştirilen ve Türkiye'nin en kaliteli suyunu musluklara ulaştıran arıtma süreci ile Akçay Barajı Projesi kapsamında isale hattı üzerinde yer alan Hızırilyas HES'e ilişkin bilgiler verildi.



Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Temsilcisi Mirbek Kozhoev, "Ortak tarihi kökenlere sahip olduğumuz Türkiye ile çok sayıda ortak paydada buluşacağımız bir gelecek inşa etmek için ciddi çalışmalar ve işbirlikleri gerçekleştiriyoruz. Bu doğrultuda kardeş şehirlik protokolleri imzalıyor, ekonomik ortaklıklara imza atıyoruz. Kültürel bağların gelişmesi de önemli hedeflerimizden birisi. Oş şehrimiz ile kardeş şehir olan Sakarya'ya gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretin sıcak ilişkilerimizin gelişmesine katkı sunduğunu düşünüyoruz. Burada çok güzel ağırlandık. Ziyaret ettiğimiz yatırımlar ise Türkiye'nin gelişen ve dünyanın büyük şehirleriyle rekabet edebilen yönünü bize gösterdi. Çok ince düşünülmüş ve son teknoloji sistemlerle donatılmış, tamamen kalite odaklı hizmetler" dedi. - SAKARYA