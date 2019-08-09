Son Dakika Haberleri: Kırgızistan eski Cumhurbaşkanı Atambayev, gözaltına alındı (3)
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Kırgızistan eski Cumhurbaşkanı Atambayev, gözaltına alındı (3)

27 dakika önce

Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, güvenlik güçleri tarafından ikinci kez düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, güvenlik güçleri tarafından ikinci kez düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Atambayev'in siyasi karargahından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin ikinci kez düzenlediği operasyonda Atambayev'in gözaltına alındığı bildirildi.
İçişleri Bakanlığınca, Atambayev'in Soruşturma Dairesine götürüldüğü duyuruldu.
Eski Cumhurbaşkanının evinde bir buçuk aydır nöbet tutan destekçileriyle güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede 85 kişi yaralandı.
Dünkü operasyonda bir polis hayatını kaybetmişti
Güvenlik güçlerinin dün düzenlediği operasyonda bir polis ölmüş, bölge emniyet müdürü başından aldığı darbeyle komaya girmişti.
Atambayev'in dokunulmazlığı Meclis tarafından 27 Haziran'da kaldırılmıştı.
Milli Güvenlik Devlet Komitesi Özel Harekat ekibi, mafya lideri Aziz Batukayev'in 2013'te yasa dışı olarak serbest bırakılmasıyla ilgili süren soruşturma kapsamında "tanık" sıfatıyla ifadesine başvurmak için Atambayev'in evine dün akşam operasyon düzenlemişti.
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev, ülkeyi 2011-2017 yılları arasında yönetmişti.
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Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:29 Kaynak: AA
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