Son Dakika | Kırıkhan Belediyesi sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı
02.01.2021 17:23
Son dakika haberi: Kırıkhan Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince yem bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için belirli noktalara mama bıraktı.
Kırıkhan Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince yem bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için belirli noktalara mama bıraktı.
Belediye Başkanı Ayhan Yavuz'un da katıldığı etkinlikte sokak hayvanları unutulmadı. İlçedeki belirli noktalara sokak hayvanları için mama bırakıldı.
Başkan Yavuz, etkinlikte yaptığı konuşmada, nefes alan her canlının yaşam hakkı olduğunu belirterek, "İnsanların ne hakkı varsa hayvanların da bu denli hakkı vardır. Bugün gönüllü arkadaşlarımızla bir araya gelerek ilçe genelindeki sokak hayvanlarına mama ve yem bırakıyoruz." dedi.
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