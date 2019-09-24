Kırıkhan ilçe milli eğitim müdürlüğü binası 'kültür evi' olacak

Kırıkhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binası 'Kültür Evi' olacak

Hatay'da Kırıkhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kullanılan tarihi bina, 'Kültür Evi' olarak düzenlenmek üzere Kırıkhan Belediyesi'ne devredildi.

1926 yılında Fransızlar tarafından inşaatına başlanıp 1930 yılında tamamlanan, Fransız işgalinin sona ermesinin ardından son olarak Kırıkhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kullanılan tarihi bina, 'Kültür Evi' olarak hizmete sunulmak üzere törenle Kırıkhan Belediyesi'ne devredildi. Törene, AK Parti Hatay Milletvekili Doç.Dr. Hüseyin Yayman, İlçe Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan'ın katıldı. Başkan Ayhan Yavuz, yaptığı konuşmada, Gençlerimize ve çocuklarımıza hizmet vereceğimiz yer olan bu binamızla birlikte eğitim-öğretime yatırımlar kısmında Hatay'ın birincisi olduk. 5 teknolojik okulu ilçemize kazandırıyoruz. Fransızlar, 1926-1930 yıllarında bu binayı bizleri yönetmek için inşa etmişlerdi. Bizlerde yaklaşık yüz yıl sonra burayı Kültür Evi olarak hizmete sunarak onlara cevap veriyoruz. Tarihimizi gençlerimize ve çocuklarımıza iyi anlatmamız lazım. Kültür Evi olarak hizmet verecek olan binamızda ilk etapta gece saat 24.00'e kadar açık olacak, çocuklarımız sadece kitap okuyacak. Çay, kahve ve hizmet bedava olacak. Bu tür hizmetlerimiz devam edecek dedi.

KİTAPLAR MİLLETVEKİLİ YAYMAN'DAN

Doç. Dr. Hüseyin Yayman ise, Marifet ispata tabidir. Bu vesileyle böyle önemli hizmetin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Böyle binalarda, vatanını, milletini ve devletini seven yerli ve milli hocalar yetiştirmeye ihtiyacımız var. Bu binanın kitaplarını ben karşılayıp hediye edeceğim. İlimize ve ilçemize hayırlı olsun diye konuştu.

Yapılan Konuşmaların ardından 'devir teslim protokol sözleşmesi' imzalandı.