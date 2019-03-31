Son Dakika Haberleri: Kırıkkale Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Mehmet Saygılı Kazandı.

Kırıkkale Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Mehmet Saygılı Kazandı.

25 dakika önce

Kırıkkale Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Saygılı kazandı.

Kırıkkale Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Mehmet Saygılı Kazandı., System.String[]
Kırıkkale Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Saygılı kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Saygılı 42 bin 538, İYİ Parti adayı Mahir Yılmaz 32 bin 429 oy aldı.

-Saygılı'nın özgeçmişi-

1969 yılında dünyaya gelen Mehmet Saygılı, ilk, orta ve lise eğitimini Kırıkkale'de tamamladı. Saygılı Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden 1990 yılında mezun oldu. 1990-1991 yılları arasında İngiltere'de dil eğitimi alan Saygılı, 1991-1992 yılları arasında askerlik hizmetini yaptı. 1993 yılından itibaren merkezi Kırıkkale olan aile şirketinde ticari faaliyetine devam eden Saygılı, 2009 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nde il genel meclis üyesi seçildi. Mehmet Saygılı 2011 yılında Kırıkkale İl Genel Meclisi Başkanı seçildi. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ruhsatına sahibi olan Saygılı'nın, Kırıkkale Tanıtma ve Kalkındırma Vakfı (KİKTAV) kurucu üyeliği, Kırıkkale Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği, Polis Hizmetlerini Güçlendirme Derneği Yönetim Kurulu üyeliği gibi sosyal, kültürel ve yardım amaçlı pek çok dernekte üyelikleri bulunuyor. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Kırıkkale Belediye Başkanı seçilen Saygılı, evli ve üç çocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:43 Kaynak: AA

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