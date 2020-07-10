KIRIKKALE Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kırıkkale Belediye Başkanlığını ziyaret etti - Son Dakika

KIRIKKALE Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum , Kırıkkale Belediye Başkanlığını ziyaret etti (AKTÜEL)

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