Kırıkkale'de 3 Firari Hükümlü Yakalandı

10.01.2026 01:28
Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda 3 firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 3 firari hükümlü yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda; "hırsızlık" suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ş., "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. ile "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezası bulunan S.D. yakalandı.

Gözaltına alınan 3 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

