Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de 8 Yıl Önce Öldürülen Kadının Katil Zanlıları Yakalandı

Kırıkkale'de 8 Yıl Önce Öldürülen Kadının Katil Zanlıları Yakalandı

1 saat önce

Kırıkkale'de 8 yıl önce Kızılırmak kenarında cesedi bulunan kadını öldürdükleri iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'de 8 Yıl Önce Öldürülen Kadının Katil Zanlıları Yakalandı, System.String[]
Kırıkkale'de 8 yıl önce Kızılırmak kenarında cesedi bulunan kadını öldürdükleri iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Deringöl mevkisinde 2011 yılında cesedi bulunan Gülser Cengiz'in şüpheli ölümü nedeniyle çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu iddia edilen 6 zanlı gözaltına alındı.

Kentte işlenen faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için yürütülen yoğun ve kararlı çalışmalar sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:19 Kaynak: AA

Kızılırmak, Kırıkkale, Güncel
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