Kırıkkale'de aranan 5 kişi yakalandı - Son Dakika

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda, aralarında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında hapis cezası bulunan hükümlünün de yer aldığı çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan ve hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.M, Y.M, K.Y, H.K. ve B.T'yi yakalandı.

Gözaltına alınan S.M, Y.M, K.Y, H.K. ve B.T. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

K.Y'nin "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından toplam 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.