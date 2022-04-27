Kırıkkale'de camdan fırlayan sürücü yaşamını yitirdi! - Son Dakika
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Kırıkkale'de camdan fırlayan sürücü yaşamını yitirdi!

27.04.2022 21:09

Kırıkkale-Samsun D-200 karayolunun 20. kilometresinde meydana gelen kazada, otomobilinin kontrolünü kaybeden sürücü bariyerlere çarparak aracın camından yola fırladı. Olay yerinde gelen sağlık ekipleri, sürücünün öldüğünü belirledi.

Kırıkkale- Samsun D-200 karayolunun 20. kilometresinde meydana gelen kazada, Eldivas Atalay idaresindeki 19 ED 318 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde demir bariyerlere çarptı.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sürücü Atalay, çarpmanın şiddetiyle camdan yola fırladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde sürücü Atalay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan tahkikatın ardından Atalay'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Hurdaya dönen otomobilin yoldan kaldırılmasıyla bir süreliğine trafiğe kapatılan Kırıkkale- Ankara kara yolu yeniden ulaşıma açıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kırıkkale'de camdan fırlayan sürücü yaşamını yitirdi!
Kırıkkale'de camdan fırlayan sürücü yaşamını yitirdi!
Kırıkkale'de camdan fırlayan sürücü yaşamını yitirdi!
Kırıkkale'de camdan fırlayan sürücü yaşamını yitirdi!
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Kırıkkale, Otomobil, Samsun, Fiat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de camdan fırlayan sürücü yaşamını yitirdi! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırıkkale'de camdan fırlayan sürücü yaşamını yitirdi! - Son Dakika
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