Kırıkkale'de çörek otu hasadı yapıldı - Son Dakika

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesine bağlı Büyük Sarıkaya köyünde ekimi yapılan çörek otu demonstrasyonlarının hasadı gerçekleştirildi.

Çörek otu hasadı, İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, İlçe Müdürü Recep Bulut, köy muhtarı Cemal Karayel ve il müdürlüğü teknik personelinin katılımıyla yapıldı.

Yılmaz, deneme ekimi yapılan tarlada yaptığı açıklamada, "2021 yılında uygulamayı düşündüğümüz projelerden biri de aromatik bitki üretimini artırmaktı. Eğitim sonucu çiftçimiz bunu benimsedi, geçen sene 600 dekar ekiş varken bu sene bu daha da arttı. Hasadı yapılan tarlamızda durumu gözlemek amacıyla bulunduk. Genel itibarıyla çiftçilerin memnuniyetini gördük." dedi.

Tarla sahibi Ejder Ateş de "50 dönüm tarladan kuraklığa rağmen iyi verim aldığımı düşünüyorum. Sebebi de ben mahsule serinleme yaptım. Arpa ve buğdaydan fiyat olarak da verim olarak da daha cazip görünüyor." diye konuştu.