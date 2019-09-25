Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de dolandırıcılık girişimi
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Kırıkkale'de dolandırıcılık girişimi

28 dakika önce

Kırıkkale'de bir mağaza müdürünü resmi kurum adına televizyon satın alma bahanesiyle dolandırmak isteyen şüpheli, amacına ulaşamadı.

Kırıkkale'de dolandırıcılık girişimi, System.String[]

Kırıkkale'de bir mağaza müdürünü resmi kurum adına televizyon satın alma bahanesiyle dolandırmak isteyen şüpheli, amacına ulaşamadı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde bir elektronik eşya mağazasını telefonla arayan kişi, bir kamu kurumuna televizyon alınacağını söyleyerek, mağaza müdürü S.P'ye Whatsapp üzerinden kuruma ait kaşenin yer aldığı listeyi gönderdi.

Sipariş edilen 63 bin liralık 6 televizyonu hazırlayan mağaza müdürü, telefondaki kişiye ürünleri almalarını söyledi.

Bir nakliye firması çalışanı, mağazadan ürünleri teslim aldı. Bu sırada siparişi veren kişiye telefonla ulaşamayan mağaza müdürü, dolandırıldığını anlayıp polise başvurdu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, nakliye aracını Ankara'nın Elmadağ ilçesinde durdurdu. Araçtaki 6 televizyon mağazaya teslim edildi, olayla ilgisi bulunmadığı tespit edilen nakliyeci serbest bırakıldı.

Mağazaya sipariş veren şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kırıkkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:10 Kaynak: AA
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