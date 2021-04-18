Kırıkkale'de engelli kadın, kullanamadığı tekerlekli sandalyesini başka bir engelliye hediye etti - Son Dakika

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde engelli kadın, kendisine kaymakamlık tarafından verilen tekerlekli sandalyeyi kullanamayınca başka bir engeli kadına hediye etti.

İlçede yaşayan Serpil Özdemir'e kaymakamlık tarafından tekerlekli sandalye verildi ancak Özdemir, sandalyeyi kullanamayınca kendisine akülü araç alındı.

Özdemir de tekerlekli sandalyesini ilçede kendisi gibi engelli olan Fatma Baştuğ'a verdi.

Hediye edilen sandalyeye bindirilen Baştuğ'un mutluluğu dikkati çekti.

Baştuğ'un ailesi de Özdemir'e teşekkür etti.

Tekerlekli sandalyeyi teslim eden Türk Kızılay Bahşılı Temsilcisi Barış Gümüşbaş, "Yüreği büyük Serpil kardeşimizin başka bir engelliye hediye ettiği tekerlekli sandalyeyi Fatma kardeşimize verdik. Çok mutlu oldular. Bu şekilde ihtiyacı olan insanlarımızın kaymakamlık veya bizlere ulaşmasını isteriz." diye konuştu.