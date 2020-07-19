Kırıkkale'de hatalı dönüş kazaya neden oldu 3 yaralı - Son Dakika

Kırıkkale'de hatalı dönüş kazaya neden oldu: 3 yaralı

KIRIKKALE'de, kavşaktan hatalı dönüş yapan otomobilin başka bir otomobille çarpışması sonucu yaşanan kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.15 sıralarında kent merkezindeki Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Osmangazi Mahallesi yönüne giden Fatma Y. yönetimindeki 06 BNT 060 plakalı otomobil, iddiaya göre; en sağ şeritten yolun solunda kalan sokağa dönüş yaptığı sırada, sol şeritten gelen Mustafa T. yönetimindeki 66 SA 088 otomobille çarpıştı. Mustafa T.'nin kullandığı otomobil, daha sonra savrularak refüje çıktı. 2 otomobilin de hasar aldığı kazada, sürücülerden Mustafa T. ile yolcular Figen Y. ve Hakan E. yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaza hakkında soruşturma başlattı.

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Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)-