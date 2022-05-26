KIRIKKALE - Havalandırma boşluğuna düşen kedi yavruları kurtarıldı - Son Dakika
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KIRIKKALE - Havalandırma boşluğuna düşen kedi yavruları kurtarıldı

26.05.2022 13:27

Kırıkkale'de bir apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan 3 kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Kırıkkale'de bir apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan 3 kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaletepe Mahallesi Alpaslan Pehlivanlı Bulvarı'ndaki apartman boşluğundan gelen kedi seslerini duyan bina sakinleri, kendi imkanlarıyla kedi yavrularını çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye giden Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri, 3 kedi yavrusunu sıkıştığı yerden çıkardı.

Apartman sakinlerine teslim edilen kedilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KIRIKKALE - Havalandırma boşluğuna düşen kedi yavruları kurtarıldı
KIRIKKALE - Havalandırma boşluğuna düşen kedi yavruları kurtarıldı
KIRIKKALE - Havalandırma boşluğuna düşen kedi yavruları kurtarıldı
KIRIKKALE - Havalandırma boşluğuna düşen kedi yavruları kurtarıldı

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Havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru kediler kurtarıldı Havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru kediler kurtarıldı Havalandırma boşluğuna atılan sigara izmaritleri yangın çıkardı Havalandırma boşluğuna atılan sigara izmaritleri yangın çıkardı
Kaynak: AA

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