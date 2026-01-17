Kırıkkale'de İki Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 2 hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, "dolandırıcılık" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E.Ö., "uyuşturucu" suçundan hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Y. yakalandı. Hükümlüler, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE
