Kan donduran kadın cinayetinde karar çıktı: Maktulün kardeşi ve komşusuna ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet
19.01.2026 15:38
Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde bir kadının öldürülerek cesedinin tel örgüye bağlanıp kaldırım taşıyla Kızılırmak Nehri'ne atılmasına ilişkin görülen davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, maktulün kardeşi ile komşusuna ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde Sevgi Gülden Yalçıner'in öldürülerek cesedinin Kızılırmak Nehri'ne atılmasına ilişkin davada karar açıklandı. 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, maktulün yakınları ile taraf avukatları salonda hazır bulunurken, tutuklu sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunmalarını yaptı. Maktulün kızı M.C.D., tüm sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep etti.

ÖLDÜRÜLEN KADININ KARDEŞİ VE KOMŞUSUNA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Son sözleri sorulan sanıklardan maktulün kardeşi Ş.G., suçlamaları reddederek beraatini isterken, komşusu K.U. da olayla ilgisi bulunmadığını savundu. Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ş.G.'yi "tasarlayarak kardeşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse, ayrıca "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 8 yıl 12 ay hapis cezasına mahkum etti. Sanık K.U. hakkında da "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, aynı diğer suçlardan ise toplam 8 yıl 12 ay hapis cezası verildi.

Sanıklardan maktulün kardeşi Y.G.'ye "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verilerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilirken, D.U., G.F.G. ve H.U. ise beraatine hükmetti.

SEVGİ GÜNDEN YALÇINER, VAHŞİCE KATLEDİLMİŞTİ

Sevgi Gülden Yalçıner'in 25 Eylül 2024'te Karaağıl köyünde kaybolduğu ihbarı üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışmaları başlatılmış, Yalçıner'in cesedi 13 Ekim'de Karakeçili ilçesi yakınlarında Çeşnigir Köprüsü civarında Kızılırmak'ta tel örgü ve 70 kilogramlık kaldırım taşına bağlanmış halde bulunmuştu. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alınmış, hazırlanan iddianame mahkemece kabul edilmişti.

Kaynak: İHA

17:31
