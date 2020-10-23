Kırıkkale'de kadınlar için "El Emeği Pazarı" açıldı - Son Dakika

Kırıkkale Belediyesince aile ekonomisine katkı sağlamak isteyen kadınların, ürettikleri el emeği göz nuru eserlerini satabilecekleri "El Emeği Pazarı" açıldı.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Büyük Şehir Parkı'nda açılan stantları ziyaret ederek, pazarın hayırlı olması dileğinde bulundu.

Dışarıdan her hangi bir ürün almadıkları Büyük Şehir Parkı'ndaki satış alanında, kadınların evlerinde ürettikleri ürünleri satma imkanı bulduklarını aktaran Saygılı, şöyle konuştu:

"Belediyemiz tarafından park içerisine açtığımız stantlar ile kadınlarımız kendi el emeği ürünlerini sergileyip, satarak ev ekonomilerine katkı sağlamış olacaklar. İlk etapta cuma ve cumartesi günleri satış alanı açık kalacak. Kadınlarımızdan herhangi bir ücret almıyoruz. Tek şartımız kadınların evlerinde ürettikleri ürünleri getirip burada satmaları. İlginin artması durumunda haftanın diğer günlerine de pazarın açılmasını planlayabiliriz."