Kırıkkale'de feci kaza, kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Kırıkkale'de feci kaza, kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

15.04.2021 22:22

Kırıkkale'de feci kaza, kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı Kırıkkale'de kamyon ile kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişide ağır yaralandı.

Kırıkkale'de feci kaza, kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de kamyon ile kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişide ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale- Çorum D-200 kara yolunun 70'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G. idaresindeki 05 KK 460 plakalı kamyon ile G. K.'nın kullandığı 52 DC 986 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişide ağır yaralandı. İhbar üzerine 112 Acil Servis, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar ekipler tarafından kurtarıldı.

Kamyonette bulunan Ali İnan (52), çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre yükseklikteki şarampole savruldu. İnan, olay yerinde hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından Ali İnan'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan sürücü G.K. ile araçta bulunan yolculardan R.A.T. ve N.K. ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kamyon sürücüsü M.G. ise kazadan yara almadan kurtuldu. Jandarma, sürücü M.G.'nin ifadesi için karakola götürdü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kırıkkale'de feci kaza, kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Kırıkkale'de feci kaza, kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Kırıkkale'de feci kaza, kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Kırıkkale'de feci kaza, kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Kırıkkale'de feci kaza, kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Kırıkkale'de feci kaza, kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Kırıkkale'de feci kaza, kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Kırıkkale'de feci kaza, kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Kırıkkale'de feci kaza, kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Kırıkkale'de feci kaza, kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Kırıkkale'de feci kaza, kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kırıkkale, Kamyonet, Çorum, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de feci kaza, kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika


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