Kırıkkale'de kaybolan 30 koyun drone yardımıyla bulundu - Son Dakika

Kırıkkale'de kaybolan 30 koyun drone yardımıyla bulundu
07.11.2020 10:45
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde kayıp 30 küçükbaş hayvana, jandarma ekiplerinin 5 saat süren çalışması sonucu drone yardımıyla ulaşıldı.
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde kayıp 30 küçükbaş hayvana, jandarma ekiplerinin 5 saat süren çalışması sonucu drone yardımıyla ulaşıldı.
İlçeye bağlı Battalobası köyünde besicilik yapan Y.A'nın 30 koyunu kayboldu. Köy sakinlerinin yaptığı aramada hayvanlar bulunamayınca Balışeyh İlçe Jandarma Komutanlığından yardım istendi.
Koyunların kaybolduğu bölgede drone desteğiyle arama yapan jandarma ekipleri, 5 saatlik çalışma sonunda hayvanları, köyün 9 kilometre uzağında bularak sahibine teslim etti.
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