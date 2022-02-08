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KIRIKKALE - Madde bağımlısı gençler "Huzur Köy"de yeniden hayata tutunacak - Son Dakika

KIRIKKALE - Madde bağımlısı gençler "Huzur Köy"de yeniden hayata tutunacak

08.02.2022 18:06

Kırıkkale Valiliğince uygulamaya alınan "Huzur Köy Projesi" ile madde bağımlısı gençler, rutin tedavilerinin yanı sıra farklı etkinliklerle yeniden hayata bağlanıyor.

Kırıkkale Valiliğince uygulamaya alınan "Huzur Köy Projesi" ile madde bağımlısı gençler, rutin tedavilerinin yanı sıra farklı etkinliklerle yeniden hayata bağlanıyor.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Valilikte düzenlenen bilgilendirme toplantısında, bağımlılıkla mücadelenin dünyanın gündeminde olduğunu söyledi.

Bağımlılıkla mücadele kapsamında Kırıkkale'de örnek bir çalışma yaptıklarını belirten Tekbıyıkoğlu, "Önleyici hizmetler kapsamında, bağımlı olmamış, bir kez bulaşmış veya bulaşma ihtimali olan tüm gençliğimizi hedef kitle alarak bazı çalışmalar gerçekleştireceğiz. Mobil ekipler oluşturuyoruz. Bu ekiplerle beraber ev ve mahalle konağı ziyaretleriyle aile danışma ve destek ziyaretlerini gerçekleştirip, bu konudaki farkındalığı artırmayı düşünüyoruz." dedi.

Tekbıyıkoğlu, Huzur Köy Projesi'nin 2019 yılında Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Valilikçe başlatıldığını anımsattı.

Bağımlılıkla mücadele kapsamında Türkiye'de ilk defa bu hizmetin yatılı olarak yapılacağına dikkati çeken Tekbıyıkoğlu, "Bağımlı olduktan sonraki kısmı çok zor bir mücadele. Bu işi hep beraber başaracağımıza inanıyoruz. Bu konuda çalışanlara ve bağımlı ailelere yönelik eğitimler verildi. 14 farklı modülde 182 oturumda vaka örnekleri ve uygulama çalışmaları gerçekleştirildi." diye konuştu.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yakup Yeşilırmak da katıldı.

Özel güvenlik önlemlerinin alındığı, hastaların günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte inşa edilen "Huzur Köy", Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi'nde (AMATEM) arındırma tedavileri tamamlandıktan sonra 6-12 aylık temiz kalma sürecine giren bağımlılara hizmet veriyor.

Uyuşturucu kullanan 19 yaş ve üzeri bireylerin tedavi edilerek hayata daha hızlı katılmalarını sağlamak amacıyla hizmet verecek merkez, çevre illerden de hasta kabul ediyor.

İş atölyelerinden seraya, halı sahadan fitness salonuna kadar pek çok imkana sahip merkezde, bağımlı gençler, tedavilerinin yanı sıra farklı etkinliklerle hayata yeniden tutunuyor.

KIRIKKALE - Madde bağımlısı gençler Huzur Köy de yeniden hayata tutunacak
KIRIKKALE - Madde bağımlısı gençler Huzur Köy de yeniden hayata tutunacak
KIRIKKALE - Madde bağımlısı gençler Huzur Köy de yeniden hayata tutunacak
KIRIKKALE - Madde bağımlısı gençler Huzur Köy de yeniden hayata tutunacak
KIRIKKALE - Madde bağımlısı gençler Huzur Köy de yeniden hayata tutunacak
KIRIKKALE - Madde bağımlısı gençler Huzur Köy de yeniden hayata tutunacak
KIRIKKALE - Madde bağımlısı gençler Huzur Köy de yeniden hayata tutunacak

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Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRIKKALE - Madde bağımlısı gençler 'Huzur Köy'de yeniden hayata tutunacak - Son Dakika


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