Kırıkkale'de öğrenciler kitap karakterlerine büründü - Son Dakika

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde kurulan bir kütüphanenin açılışında öğrenciler tarihi karakterlere bürünerek canlandırdı.

Bahşılı Şehit Yusuf Alsancak Ortaokulunda, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığını desteğiyle kütüphane açılışı gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fedai Akın ve davetlilerin katıldığı açılışta öğrenciler tarafından farklı etkinlikler düzenlendi.

"KOP Okuyor Projesi" kapsamında öğretmen Semanur Altın tarafından hazırlanan ve 800 proje arasında finale kalan 20 projeden biri olan 'Sahne ve Işık' projesinde öğrenciler de seçtikleri kitapların kahramanlarına büründü. Kahramanlara ait kostümleri giyen öğrenciler, Türk ve dünya klasiklerinin karakterlerini canlandırdı. Neşet Ertaş karakterine hayat veren bir öğrencinin performansı takdir kazandı. Mezunların yanı sıra ilçedeki engelli öğrenciler de etkinlikte rol aldı.

Pandemi sürecinde hazırlanan kütüphane öğrencilere de sürpriz olurken büyük mutluluk yaşandı. - KIRIKKALE