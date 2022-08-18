Kırıkkale'de bir otomobilde uyuşturucu bulundu - Son Dakika
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Kırıkkale'de bir otomobilde uyuşturucu bulundu

18.08.2022 13:27
Kırıkkale'de bir otomobilde uyuşturucu bulundu

Kırıkkale'de polis ekiplerince bir otomobilde 202 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Kırıkkale'de polis ekiplerince bir otomobilde 202 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara'dan Çorum'a giden bir otomobili Kırıkkale-Ankara kara yolu uygulama noktasında durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 202 gram metamfetamin, 7 cep telefonu, 2 harici bellek ele geçirildi, şüpheliler K.Ş. ve M.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Kırıkkale, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de bir otomobilde uyuşturucu bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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