Kırıkkale'de sigara yasağının uygulanacağı yerler belli oldu - Son Dakika

Kırıkkale'de korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sigara içmenin yasak olduğu cadde, sokak ve bölgeler belli oldu. Kalabalık alanlarda sigara içme yasağının getirildiği kentte ayrıca 65 yaş ver üzeri vatandaşlara da saat kısıtlaması getirildi.

Kırıkkale İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Yunus Sezer Başkanlığında toplandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında kalabalık alanlarda vatandaşların doğru maske kullanmalarını sağlamak amacıyla getirilen sigara içme yasağının hangi bölgelerde uygulanacağı da belirlendi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Özellikle vatandaşlarımızın kalabalık şekilde bulunduğu/bulunabileceği cadde, sokak, park ve bahçeler gibi yerlerde sigara içtiğinden bahisle/bahanesiyle bazı kişilerin maskelerini çıkardıkları, aşağıya indirdikleri, doğru şekilde kullanmadıkları görülmektedir. Solunum yoluyla kolayca bulaşabilen korona virüs salgınının yayılımının önlenmesi için maske kullanımında sürekliliğin sağlanması son derece önem taşımaktadır. Salgının seyrinin takip edilerek bir sonraki değerlendirmeye kadar ilimiz Cumhuriyet Meydanı başlangıcı olan Zafer Caddesi boyunca Belediye Caddesinin kesişimine kadar, Cumhuriyet Caddesi boyunca, Barbaros Hayrettin Caddesinin Menderes Caddesi ile kesiştiği noktadan Menderes Caddesi boyunca Kırıkkale/Kırgaz Doğal Gaz Dağıtım Şirketinin bulunduğu kavşağa kadar cadde boyunca, Hüseyin Kahya Parkında, toplu taşıma araç durakları ve pazaryerlerinde sigara içme yasağı getirilmesine karar verilmiştir" denildi.

65 yaş ve üzerine saat kısıtlaması

Son dönemlerde özellikle yaşlı bireylerde korona virüs vakalarında artış yaşandığının kaydedildiği açıklamada, "Salgınının seyrinin anlık olarak takip edilerek hasta ve temaslı kişi, ağır hasta, entübe, vefat sayıları ile 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranında yaşanan artış trendlerine göre değerlendirildiğinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatleri arasında, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarıya çıkabilmelerine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bu saatler dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda oy birliği ile karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - KIRIKKALE