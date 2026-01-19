(KIRIKKALE) - Kırıkkale'de durdurulan bir araçta yapılan kontrolde 38 adet sikke, 4 adet tarihi obje ve 2 adet yüzük ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sürdürülen yol emniyet ve kontrol faaliyeti sırasında bir araçta arama yapıldı.
Arama sırasında sürücünün üzerinde 38 adet sikke, 4 adet tarihi obje ve 2 adet yüzük ele geçirildi.
Tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, olayla ilgili cumhuriyet savcısının adli soruşturma başlattı.
Son Dakika › Yerel › Kırıkkale'de Tarihi Eşya Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?