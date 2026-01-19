Kırıkkale'de Tarihi Eşya Ele Geçirildi - Son Dakika
Kırıkkale'de Tarihi Eşya Ele Geçirildi

19.01.2026 10:59
Kırıkkale'de durdurulan araçta 38 sikke, 4 tarihi obje ve 2 yüzük bulundu. Soruşturma başlatıldı.

(KIRIKKALE) - Kırıkkale'de durdurulan bir araçta yapılan kontrolde 38 adet sikke, 4 adet tarihi obje ve 2 adet yüzük ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sürdürülen yol emniyet ve kontrol faaliyeti sırasında bir araçta arama yapıldı.

Arama sırasında sürücünün üzerinde 38 adet sikke, 4 adet tarihi obje ve 2 adet yüzük ele geçirildi.

Tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, olayla ilgili cumhuriyet savcısının adli soruşturma başlattı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kırıkkale, Güvenlik, Yerel, Son Dakika

