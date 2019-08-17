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Kırıkkale'de trafik kazaları: 8 yaralı

1 saat önce

Kırıkkale'de meydana gelen iki trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de trafik kazaları: 8 yaralı, System.String[]
Kırıkkale'de meydana gelen iki trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
İbrahim Ramazanoğlu idaresindeki 34 BJU 393 plakalı otomobil, Kırıkkale- Kırşehir kara yolu Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısında şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Zehra, Mustafa, Ceren ve Miray Ramazanoğlu yaralandı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.
Bekir Güldür yönetimindeki 05 KL 870 plakalı otomobil ile aynı yönde seyreden Turan Ataman kontrolündeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Kırıkkale- Ankara kara yolunun 15. kilometresinde çarpıştı.
Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kırıkkale, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 09:49 Kaynak: AA
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