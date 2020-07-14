Kırıkkale'de üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Kırıkkale'de üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Kırıkkale'de meydana gelen ve 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de meydana gelen ve 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ankara istikametine doğru seyir halinde bulunan O.T. idaresindeki 16 ASG 05 plakalı araç, yaya yoluna geldiği esnada M.K. idaresindeki 06 DC 0122 plakalı aracın arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle bu araç da İ.B. idaresindeki 06 BZG 331 plakalı aracın arka kısmına çarparak kazaya neden oldu. 3 aracın karıştığı kazada 06 DC 0122 plakalı araçta yolcu olarak bulunan G.K. hafif yaralandı. Yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KIRIKKALE

Alparslan Türkeş Bulvarı, Kırıkkale, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 17:17 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:17 Koronanın gerçek olmadığına inanıp "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü 17:10 Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı 16:58 Tartıştığı eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın hastanede hayatını kaybetti 16:54 Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir 16:47 Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı 16:14 Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 15:48 Koronavirüs vaka sayısının en çok arttığı illerden olan Diyarbakır'da tepki çeken fotoğraf 15:38 Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı 15:26 Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu 15:18 Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor 14:58 Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Koronanın gerçek olmadığına inanıp "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü
17:17
Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı
17:10
Tartıştığı eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın hastanede hayatını kaybetti
16:58
Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir
16:54
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
16:47
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
16:14
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
Koronavirüs vaka sayısının en çok arttığı illerden olan Diyarbakır'da tepki çeken fotoğraf
15:48
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
15:38
Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu
15:26
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 17:34:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırıkkale'de üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]