Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, Y.U'nun uyuşturucu madde sattığını tespit etti.
Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 56 gram uyuşturucu madde, 88 uyuşturucu hap, uyuşturucu içme aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçlamasıyla hakimlikçe tutuklandı.
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