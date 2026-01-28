Kırıkkale\'de Yangın Faciası Önlenmiş Olabilir

Kırıkkale'de bir evin mutfağında çıkan yangında gaz sızdıran tüpü eliyle dışarı çıkaran itfaiye personeli, muhtemel bir faciayı engelledi.

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde bir evin mutfak bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm mutfağı sardı. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bu sırada bir itfaiye personeli, gaz sızdıran mutfak tüpünü büyük bir dikkatle dışarı çıkararak muhtemel bir patlamanın önüne geçti. Soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. - KIRIKKALE