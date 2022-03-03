Kırşehir, Kırıkkale ve Yozgat'ta kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Kırşehir, Kırıkkale ve Yozgat'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kırşehir'de aralıklarla yağan karın yanı sıra tipi de devam ediyor.

Ankara- Kayseri kara yolunun Kırşehir kesiminde tipi nedeniyle kar sürgünleri oluşuyor. Trafik ekipleri, Mucur ve Akpınar ilçe girişleri ile çevre illerle bağlantı sağlayan yollardaki uygulama noktalarında kar sürgünlerine karşı sürücüleri uyarıyor.

Kar yağışı ve tipi kent merkezinde de etkili oluyor. Kırşehir Belediyesi ekipleri, olumsuzluk yaşanabilecek bölgelerde küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Kırıkkale

Kırıkkale'de gece saatlerinde başlayan kar, kent merkezi ve Keskin ilçesinde aralıklarla devam ediyor.

Bazı vatandaşlar sabah işe gitmek için evden çıktıklarında bir süre araçlarını ve iş yerlerinin önünü temizlemek için uğraş verdi.

Kara yolları ekipleri, özellikle Kırıkkale-Kayseri kara yolunda tuzlama ve küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Yozgat

Yozgat'ta da gece başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor.

Karla beyaza bürünen kent merkezinde, belediye ekipleri kaldırımlarda temizleme çalışması yapıyor.

Soğuk havanın da etkili olduğu kentte, sıcaklığın hafta sonu sıfırın altında 11 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.