Kırşehir, Kırıkkale ve Yozgat'ta kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kırşehir, Kırıkkale ve Yozgat'ta kar yağışı etkili oluyor

03.03.2022 10:57

Kırşehir, Kırıkkale ve Yozgat'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kırşehir, Kırıkkale ve Yozgat'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kırşehir'de aralıklarla yağan karın yanı sıra tipi de devam ediyor.

Ankara- Kayseri kara yolunun Kırşehir kesiminde tipi nedeniyle kar sürgünleri oluşuyor. Trafik ekipleri, Mucur ve Akpınar ilçe girişleri ile çevre illerle bağlantı sağlayan yollardaki uygulama noktalarında kar sürgünlerine karşı sürücüleri uyarıyor.

Kar yağışı ve tipi kent merkezinde de etkili oluyor. Kırşehir Belediyesi ekipleri, olumsuzluk yaşanabilecek bölgelerde küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Kırıkkale

Kırıkkale'de gece saatlerinde başlayan kar, kent merkezi ve Keskin ilçesinde aralıklarla devam ediyor.

Bazı vatandaşlar sabah işe gitmek için evden çıktıklarında bir süre araçlarını ve iş yerlerinin önünü temizlemek için uğraş verdi.

Kara yolları ekipleri, özellikle Kırıkkale-Kayseri kara yolunda tuzlama ve küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Yozgat

Yozgat'ta da gece başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor.

Karla beyaza bürünen kent merkezinde, belediye ekipleri kaldırımlarda temizleme çalışması yapıyor.

Soğuk havanın da etkili olduğu kentte, sıcaklığın hafta sonu sıfırın altında 11 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Kırşehir, Kırıkkale ve Yozgat'ta kar yağışı etkili oluyor
Kırşehir, Kırıkkale ve Yozgat'ta kar yağışı etkili oluyor
Kırşehir, Kırıkkale ve Yozgat'ta kar yağışı etkili oluyor
Kırşehir, Kırıkkale ve Yozgat'ta kar yağışı etkili oluyor
Kırşehir, Kırıkkale ve Yozgat'ta kar yağışı etkili oluyor
Kırşehir, Kırıkkale ve Yozgat'ta kar yağışı etkili oluyor
Kırşehir, Kırıkkale ve Yozgat'ta kar yağışı etkili oluyor

YORUMLAR
500
Kastamonu'da 441 köy yolu ulaşıma kapandı Kastamonu'da 441 köy yolu ulaşıma kapandı Kırıkkale'de kar yağışı ve don uyarısı Kırıkkale'de kar yağışı ve don uyarısı

Kırıkkale, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir, Kırıkkale ve Yozgat'ta kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


Son Dakika
11:59 Bahçeli'den, Rusya-Ukrayna krizine 5 maddelik çözüm önerisi: Tek seçenek diplomasi ve diyalogdur
11:57 Rusya'dan protesto sesleri yükseliyor: Ukrayna bizim düşmanımız değil
11:54 Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Bakan Koca'nın gazeteciye verdiği cevap gündem oldu
11:52 Time dergisinden çok konuşulacak Ukrayna kapağı: Aydınlık karanlığa galip gelecek
11:41 Son Dakika: TFF, statlara girişte HES kodu uygulamasını kaldırdı! Ayrıca 12 yaş sınırı uygulanmayacak
11:39 Canlı yayında korkutan anlar! Bahar Candan ile tartışan gazeteci epilepsi krizi geçirdi
11:37 Erdoğan ve Bahçeli bugün Külliye'de görüşecek! İşte ele alınacak konu başlıkları
11:31 Türkiye'nin boğazlardan geçmesine izin vermediği Rus savaş gemisi ortaya çıktı!
10:22 Gerçek yaşı 73, biyolojik yaşı 33, hedeflediği yaş 120: O Antalya'nın demir adamı
10:50 Duvarlarda babasını öldüren kurşunların izleri! Gazeteci Güngör Aslan'ın kızı babasının bıraktığı yerden devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 12:07:29. #1.11#
SON DAKİKA: Kırşehir, Kırıkkale ve Yozgat'ta kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement