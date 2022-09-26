İddiaya göre, Hüseyin Onbaşı Mahallesi'nde bulunan Yeşil Cami imamı M.K'ye (56) öğle namazının ardından camide bulunduğu sırada, aralarında husumet olduğu öğrenilen eski eniştesi D.Y. tabancayla ateş etti.

Kaynak: AA

Kırıkkale, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de eski eniştesi tarafından camide tabancayla vurulan imam yaralandı - Son Dakika

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