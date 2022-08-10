Kırıkkale'de asker olmak isteyen engelli genç için temsili "asker eğlencesi" düzenlendi

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde askere gitmek isteyen zihinsel engelli genç için Belediye tarafından temsili "asker eğlencesi" yapıldı.

Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, geçen yıl Üzeyir ve Fatma Gürler çiftini ziyaretinde engelli oğulları Emirhan Gürler'in askere gitme hayalinin olduğunu öğrendi.

Başkan Türkyılmaz, 20 yaşına giren engelli gencin hayalini gerçekleştirmek için Alaaddin Mahallesi Çetin Koçdağan Parkı'nda asker eğlencesi düzenledi.

Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu ve Türkyılmaz, etkinlikte Emirhan'ın eline kına yaktı.

Bir süre Türkyılmaz'la oynayan Emirhan, daha sonra ailesi ve arkadaşlarıyla doyasıya eğlendi.

Türkyılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Emirhan'ın kendileri için çok özel biri olduğunu söyledi.

Emirhan'ın askerlik hayalini gerçekleştirmek için bugün asker gecesi düzenlediklerini aktaran Türkyılmaz, "Ekip arkadaşlarımız güzel bir organizasyon yaptı, teşekkür ediyorum. Bugün kınasını yakıp askere uğurlayacağız. Emirhan'ın hayalinin asker olup, eğlence düzenlemek olduğunu öğrenince biz de belediye olarak gencimizin hayalleri ve umutları yeşersin diye böyle bir gece düzenledik." diye konuştu.

Baba Gürler de oğlunun hayalinin gerçekleştiği için çok mutlu olduklarını belirterek, böyle bir geceye düzenledikleri için Başkan Türkyılmaz'a teşekkür etti.