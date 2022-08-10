Kırıkkale'de asker olmak isteyen engelli genç için temsili "asker eğlencesi" düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Kırıkkale'de asker olmak isteyen engelli genç için temsili "asker eğlencesi" düzenlendi

10.08.2022 22:35
Kırıkkale'de asker olmak isteyen engelli genç için temsili "asker eğlencesi" düzenlendi

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde askere gitmek isteyen zihinsel engelli genç için Belediye tarafından temsili "asker eğlencesi" yapıldı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde askere gitmek isteyen zihinsel engelli genç için Belediye tarafından temsili "asker eğlencesi" yapıldı.

Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, geçen yıl Üzeyir ve Fatma Gürler çiftini ziyaretinde engelli oğulları Emirhan Gürler'in askere gitme hayalinin olduğunu öğrendi.

Başkan Türkyılmaz, 20 yaşına giren engelli gencin hayalini gerçekleştirmek için Alaaddin Mahallesi Çetin Koçdağan Parkı'nda asker eğlencesi düzenledi.

Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu ve Türkyılmaz, etkinlikte Emirhan'ın eline kına yaktı.

Bir süre Türkyılmaz'la oynayan Emirhan, daha sonra ailesi ve arkadaşlarıyla doyasıya eğlendi.

Türkyılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Emirhan'ın kendileri için çok özel biri olduğunu söyledi.

Emirhan'ın askerlik hayalini gerçekleştirmek için bugün asker gecesi düzenlediklerini aktaran Türkyılmaz, "Ekip arkadaşlarımız güzel bir organizasyon yaptı, teşekkür ediyorum. Bugün kınasını yakıp askere uğurlayacağız. Emirhan'ın hayalinin asker olup, eğlence düzenlemek olduğunu öğrenince biz de belediye olarak gencimizin hayalleri ve umutları yeşersin diye böyle bir gece düzenledik." diye konuştu.

Baba Gürler de oğlunun hayalinin gerçekleştiği için çok mutlu olduklarını belirterek, böyle bir geceye düzenledikleri için Başkan Türkyılmaz'a teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Kırıkkale'de düğünlerde havaya ateş açan 20 kişiye 17 bin 994 lira ceza kesildi Kırıkkale'de düğünlerde havaya ateş açan 20 kişiye 17 bin 994 lira ceza kesildi Otomobil, maket polis aracına çarpıp köprüden uçtu Otomobil, maket polis aracına çarpıp köprüden uçtu
Kaynak: AA

Osman Türkyılmaz, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de asker olmak isteyen engelli genç için temsili 'asker eğlencesi' düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:28 Ukrayna-Rusya tahıl anlaşmasında Türkiye'ye yüzde 25 indirim iddiasına BM'den yalanlama geldi
21:20 Ahmet Çakar'ın söylediği video ortaya çıktı! Erden Timur ile tarikat lideri yan yana görülüyor
20:53 Afyonkarahisar'da sivil eğitim uçağının düştüğü bildirildi! Yaralılar var
20:52 Uzun namlulu silahla iş yerleri tarandı! Esnaf da karşılık verince çatışma çıktı
20:20 İçişleri Bakanlığı'ndan CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında açıklama: Açıklamazsan suç duyurusunda bulunacağız
21:06 CHP'li Mahmut Tanal'a beklemediği yanıt! At arabasından inmesi sosyal medyanın gündemine oturdu
19:41 Slovenya lideri Pahor ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atacağımız pek çok ortak adım olduğu kanaatindeyim
19:02 Muazzez Ersoy'a 180 bin euroluk doğum günü hediyesi! Kimin verdiğini söylemedi
18:42 Altın ve başlık parası ile kayıplara karışan sahte gelin yakayı ele verdi
18:27 İstanbullular dikkat! Özellikle 5 ilçe için sağanak yağış uyarısı yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 22:35:10. #1.12#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de asker olmak isteyen engelli genç için temsili "asker eğlencesi" düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement