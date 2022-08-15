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Evde 9 eşiyle birlikte yaşayan adam, kendisini en çok zorlayan meseleyi paylaştı

Kaynak: AA

Kırıkkale, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de çatıdan düşen işçi ağır yaralandı - Son Dakika

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