Kırıkkale'de çatıdan düşen işçi ağır yaralandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de çatıdan düşen işçi ağır yaralandı

15.08.2022 13:04

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yurt binası yemekhanesinin çatısından düşen işçi ağır yaralandı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yurt binası yemekhanesinin çatısından düşen işçi ağır yaralandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Ümmü Hatun Kız Öğrenci Yurdu'na ait yemekhanenin çatısında yağmur oluklarının bakımı yapıldığı sırada işçilerden E.Ö. (57) yaklaşık 10 metre yükseklikten zemine düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan işçinin, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, işçinin düştüğü alanda inceleme yaptı.

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Kaynak: AA

Kırıkkale, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de çatıdan düşen işçi ağır yaralandı - Son Dakika

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