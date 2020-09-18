Kırıkkale Valisi Sezer'den 19 Eylül Gaziler Günü mesajı - Son Dakika

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sezer, mesajında, yüreklerindeki vatan, bayrak ve millet aşkıyla tarihe destan yazan gazilerin, şanlı tarihin ebedi kahramanları olduğunu belirtti.

Gazilerin, devletin ve milletin bekası, vatanın bölünmez bütünlüğü, halkın huzuru, güvenliği ve esenliği için büyük bir onurla görev yaparak gazilik mertebesine ulaştıklarına dikkati çeken Sezer, şunları kaydetti:

"Gazilerimiz, bağımsızlığımızın, egemenliğimizin, milli birliğimizin ve beraberliğimizin en kıymetli simgeleridir.

Bu cennet vatanımız bizlere şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetidir.

Bu düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan kahraman gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimize ve değerli ailelerine minnet, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."