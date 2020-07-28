Kırıkkaleli şehit toprağa veriliyor - Son Dakika

Kırıkkaleli şehit toprağa veriliyor
Mersin'in Mut ilçesinde askeri personeli taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit düşen Ulaştırma Er Kerim Arslan'ın naaşı, memleketi Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde toprağa veriliyor.
Mersin'in Mut ilçesinde askeri personeli taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit düşen Ulaştırma Er Kerim Arslan'ın naaşı, memleketi Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde toprağa veriliyor. - KIRIKKALE
Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 01:17
Kaynak: İHA
Son Dakika Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak tatbikatı Ermenistan'ı rahatsız etti! Küstah yorum Eşinin ailesi yüzünden evden kaçtığını düşünen koca, sokak ortasında kayınbiraderini vurdu "Üniversite sınav sonucumu öğreneceğim" diyerek evden çıkan gençten haber alınamıyor Hükümetten kaynakları, okulların 31 Ağustos'ta açılması için üzerinde konuşulan tek şartı açıkladı Mahkeme öncesi kızına "Geliyorum" diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı Mersin'de 4 askerin şehit düştüğü kazada kahreden detay! Şoför "Ben kendimi feda ediyorum" demiş Yunanistan, Türkiye ile yaşadığı gerginlikte geri adım attı: Diyaloğa hazırız Tartıştığı eşini su almaya gönderen şahıs, silahla kendini boğazından vurdu "Kimsesizlerin Annesi" olarak tanınan Fevziye Bircan Gence, hayatını kaybetti Kremlin'de önemli görüşme! Türkiye'ye S-400 sevkiyatında olası ikinci parti üzerinde çalışmalar sürüyor Trabzon'daki Ayasofya Camii'ni açan Erdoğan, tarihi eserin dış cephesinin yapılmadığını görünce Bakan'a talimat verdi Aycan Yanaç, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilir Her gün 200 vakanın görüldüğü Konya'da, maske ve sosyal mesafe unutuldu Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü