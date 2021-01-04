Kırkağaç İlçe Jandarma'dan çevrimiçi eğitim - Son Dakika

Kırkağaç İlçe Jandarma'dan çevrimiçi eğitim

04.01.2021 10:55
Kırkağaç İlçe Jandarma'dan çevrimiçi eğitim, System.String[]

Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından Gelenbe Şaireşref İlkokulu öğrencilerine çevrimiçi trafik eğitimi verildi.

Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından Gelenbe Şaireşref İlkokulu öğrencilerine çevrimiçi trafik eğitimi verildi.

Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri korona virüs salgını dolayısıyla okulların kapanması sonrası trafik eğitimlerine çevrimiçi olarak evam ediyor. Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nezir Yücel tarafından çevrimiçi olarak EBA üzerinden video konferans verilen eğitimlerde Gelenbe Şair Eşref İlkokulu öğrencilerine trafik kurallarına uyma bilinci, trafik işaretleri, güvenli yaya davranışları, emniyet kemeri kullanımının önemi, okul servis araçları ve toplu taşıma araçlarında güvenli yolculuk, güvenli bisiklet kullanımı, trafik ve çevre konuları anlatıldı. Öte yandan eğitimlerde trafik kazalarının yüzde 10'nunun yaya hataları sonucu meydana geldiği ve kuralların sadece araç sürücüleri için konulmadığı anlatılarak kurallara uymanın önemi vurgulandı. - MANİSA

Kırkağaç İlçe Jandarma'dan çevrimiçi eğitim

Kırkağaç, Jandarma, Hisarcık, Gelenbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kırkağaç İlçe Jandarma'dan çevrimiçi eğitim - Son Dakika


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